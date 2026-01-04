Invitan a ciudadanía a ponerse al corriente con su pago predial

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a aprovechar los beneficios fiscales que se mantienen vigentes durante todo el mes de enero para ponerse al corriente en el pago del impuesto predial, los cuales representan un importante apoyo a la economía de las familias neolaredenses.

Durante este periodo, las y los contribuyentes pueden acceder al 100 por ciento de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza, así como a un 15 por ciento de descuento por pago anticipado en enero. De igual forma, se mantiene una bonificación del 50 por ciento en el impuesto predial 2026 para personas adultas mayores, pensionadas y personas con discapacidad, beneficio que aplica previo registro.

Con el objetivo de brindar mayor comodidad y cercanía a la ciudadanía, durante el mes de enero se habilitaron cajas de recaudación en el Centro Cívico de la ciudad, las cuales operan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Adicionalmente, el Gobierno Municipal cuenta con múltiples cajas recaudadoras distribuidas en distintos puntos de la ciudad, entre ellas:

Obras Públicas, Arteaga #3900, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Palomar, Dirección de Ingresos (pasaportes), Maclovio Herrera y Ocampo, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Bienestar Social, Maclovio Herrera y Juárez, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

COMAPA, Victoria #4610, Col. Hidalgo, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Palacio Federal, González y Camargo, Sector Centro, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Paseo Reforma (Walmart), lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colinas del Sur, Blvd. Colinas del Sur, Local #124-G, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Zoológico, martes a jueves de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.; viernes y sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Acuario, martes a domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Clínica UNE, San Jacinto entre Santa Emiliano y San Eliseo, Col. Primero de Mayo, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Reservas Territoriales, Prometeo #502, Col. Reservas Territoriales, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

La Fe (Tránsito), Jaumave #6919, Col. La Fe, lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Tanque Perú, Perú #5907, Col. Matamoros, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Preparatoria José Vasconcelos, C. Lago de Chapala, Col. Francisco Villa, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Preparatoria Elena Poniatowska, Calle Río de Colorado #6204, Fracc. San Andrés, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Preparatoria Manuel Gómez Morín, Boulevard Progreso Núm. Ext. 420, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Asimismo, las y los contribuyentes pueden consultar y pagar en línea utilizando su clave catastral a través del sitio oficial: https://nld.gob.mx/predial.