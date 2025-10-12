Instalan centro de acopio para ayudar al norte de Veracruz

Con un llamado a la solidaridad y al trabajo en comunidad, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal invitó a las y los neolaredenses a sumarse al Centro de Acopio que el Gobierno Municipal instaló en el Monumento a los Fundadores, sobre la avenida Vicente Guerrero, con el objetivo de apoyar a las familias del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz que resultaron afectadas por las recientes lluvias.

El centro estará recibiendo donaciones hoy sábado a partir de las 12 del mediodía, y mañana domingo de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, donde personal del Ayuntamiento estará brindando apoyo para recibir y clasificar los artículos.

"Los neolaredenses siempre hemos demostrado que somos una comunidad unida y solidaria. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de tender la mano a quienes más lo necesitan. Cada aporte cuenta y puede hacer una gran diferencia", expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.

Entre los artículos que se estarán recibiendo se encuentran alimentos no perecederos como arroz, frijol, lentejas, atún, sardinas, leche en polvo, pasta, azúcar, sal, café soluble, galletas, barras de cereal, agua potable y sueros orales.

También se solicitan la donación de productos de higiene personal, papel higiénico, jabón de baño, pasta y cepillos dentales, toallas femeninas, pañales para bebés y adultos, artículos de limpieza, cloro, detergente, jabón en polvo, esponjas, franelas, escobas, palas y trapeadores.

Otra de las necesidades son ropa en buen estado, cobijas y calzado, medicinas básicas como paracetamol, alcohol y gasas y artículos varios entre ellos velas, cerillos, linternas y baterías.

La presidenta municipal reiteró su agradecimiento a la ciudadanía por su constante apoyo en momentos difíciles y enfatizó que el espíritu solidario de Nuevo Laredo es la fuerza que impulsa el bienestar común.

"Invito a todas y todos a que se sumen a esta causa; juntos podemos lograr que nuestros hermanos del sur se sientan acompañados y respaldados por su comunidad", finalizó Canturosas Villarreal.