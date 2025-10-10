Carmen Lilia Canturosas eleva calidad hospitalaria

Reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud de las familias neolaredenses, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó 40 camas al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS y al Hospital General de Nuevo Laredo, y así, sumarse a los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbuam para mejorar la infraestructura hospitalaria en todo el país.

Con esta acción, la alcaldesa responde a una de las demandas ciudadanas más sentidas, la falta de equipo en los hospitales públicos, y reafirma que su gobierno pone al ciudadano en el centro de cada decisión, marcando una diferencia que pocos municipios en el país se atreven a asumir; invertir en salud pública más allá de su ámbito.

"En Nuevo Laredo trabajamos con sensibilidad y responsabilidad. Sabemos que la salud no puede esperar, por eso estamos apoyando a nuestros hospitales con lo necesario para que las y los pacientes reciban atención en condiciones dignas y seguras. Cuando unimos esfuerzos, mejoramos la calidad de vida de toda nuestra gente", expresó la presidenta municipal.