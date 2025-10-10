Carmen Lilia Canturosas eleva calidad hospitalaria

Carmen Lilia Canturosas eleva calidad hospitalariaCon nuevas camas que entregó para IMSS y Hospital General, la presidenta de Nuevo Laredo fortalece la mejora en calidad
Reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud de las familias neolaredenses, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó 40 camas al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS y al Hospital General de Nuevo Laredo, y así, sumarse a los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbuam para mejorar la infraestructura hospitalaria en todo el país.
Con esta acción, la alcaldesa responde a una de las demandas ciudadanas más sentidas, la falta de equipo en los hospitales públicos, y reafirma que su gobierno pone al ciudadano en el centro de cada decisión, marcando una diferencia que pocos municipios en el país se atreven a asumir; invertir en salud pública más allá de su ámbito.
"En Nuevo Laredo trabajamos con sensibilidad y responsabilidad. Sabemos que la salud no puede esperar, por eso estamos apoyando a nuestros hospitales con lo necesario para que las y los pacientes reciban atención en condiciones dignas y seguras. Cuando unimos esfuerzos, mejoramos la calidad de vida de toda nuestra gente", expresó la presidenta municipal.
Afirmó que su administración siempre ha tenido el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Américo Villarreal Anaya, es por eso que no dudó en invertir recursos municipales, en el equipamiento para los nosocomios más concurridos de la ciudad.