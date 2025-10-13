Carmen Lilia lidera envío de la ayuda humanitaria

La fuerza de la solidaridad de los neolaredenses se hizo presente una vez más; este lunes partió el primero de dos tráileres con más de 50 toneladas de víveres, agua y artículos de primera necesidad, recolectados por la ciudadanía para apoyar a las familias afectadas por las lluvias en el centro y sur del país.

Tras convocar a la colecta, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal acudió a dejar su donativo y supervisó la salida de uno de los camiones acompañada de funcionarios municipales, cuerpos de auxilio y voluntarios que participaron en esta jornada de apoyo que convocó a cientos de familias, organismos de la iniciativa privada, asociaciones civiles y dependencias de gobierno.

"Hoy confirmamos que Nuevo Laredo siempre responde con el corazón ante las adversidades. Agradezco profundamente a las y los ciudadanos, asociaciones, organizaciones y a los tres órdenes de gobierno por su gran solidaridad y colaboración para hacer llegar esta ayuda a quienes más lo necesitan", expresó la alcaldesa.

La alcaldesa destacó que existe una estrecha comunicación con el Gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha mantenido coordinación con los municipios tamaulipecos para garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna y segura a las comunidades damnificadas.

La ciudadanía aportó alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene personal y limpieza, ropa en buen estado, cobijas, calzado y medicinas básicas, entre otros productos de primera necesidad.

Informó que las unidades se dirigirán primero a Tampico, Tamaulipas, donde se concentrará la ayuda para su posterior envío al estado de Veracruz, en coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Protección Civil estatal de Veracruz, desde donde será trasladada por vía aérea a las zonas más afectadas.