Festejarán día de los Reyes Magos

Con el objetivo de preservar las tradiciones y fortalecer la convivencia familiar, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció los detalles del tradicional Festival del Día de Reyes Magos, organizado por el Sistema DIF Nuevo Laredo en coordinación con el Gobierno Municipal.

Detalles del Festival del Día de Reyes Magos en Nuevo Laredo

La presidenta municipal, dio a conocer que el evento se llevará a cabo el martes 6 de enero en el Polyforum La Fe, a partir de las 11:00 de la mañana, con apertura de puertas desde las 10:00 a.m. Durante el festival, las familias podrán disfrutar de una amplia variedad de espectáculos y actividades pensadas especialmente para niñas y niños, entre los que destacan los Shows Tributos a las Guerreras K-Pop, Beto y sus Amigos, Lilo y Stitch, Intensamente, Tralalero Tralala, además de payasos y muchas sorpresas más.

Actividades y sorpresas para las familias en el festival

Cada niño que asista recibirá una bolsita de dulces, una porción de rosca de Reyes, y podrá tomarse fotografías en un set especial con los Reyes Magos, además de participar en rifas de regalos preparadas para esta celebración. "Desde el DIF y el Gobierno Municipal hemos preparado una gran fiesta para celebrar en familia una fecha tan importante como el Día de Reyes. Este festival forma parte del trabajo permanente de nuestra administración para brindar a las familias espacios de recreación dignos, seguros y llenos de alegría", expresó la alcaldesa.

Cómo obtener boletos para el Festival del Día de Reyes

Por su parte, Claudette Canturosas Villarreal, presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, hizo un llamado a las familias a acudir y participar en este tradicional festejo, recordando la importancia de contar con boleto para el ingreso. Asimismo, invitó a la ciudadanía a acudir un día antes por sus boletos para garantizar su acceso al evento. La entrega de boletos se realizará el lunes 5 de enero, en las instalaciones del Sistema DIF, ubicadas en Héroe de Nacataz número 2244, en el fraccionamiento Ojo Caliente, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o hasta agotar existencias. Es importante señalar que todos los asistentes, tanto niños como adultos, deberán contar con boleto para ingresar.