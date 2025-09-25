Nuevo Laredo amanece bajo el agua; activan Plan DN-III-E por fuertes lluvias

Nuevo Laredo, Tam.— La ciudad fronteriza amaneció bajo el agua tras una intensa tormenta registrada durante la madrugada de este jueves, que dejó más de 4 pulgadas de lluvia en apenas hora y media.

El fuerte aguacero provocó inundaciones en diferentes sectores, entre ellos el paso a desnivel de la calle Anáhuac, donde un camión de transporte de personal de la empresa "Lomsa" quedó atrapado. La unidad viajaba de poniente a oriente y al llegar al punto más bajo se apagó por la acumulación de agua, lo que obligó a los pasajeros y al chofer a abandonar el vehículo prácticamente nadando para ponerse a salvo.





De acuerdo con testigos, el conductor no alcanzó a percatarse de la profundidad del encharcamiento hasta que la unidad ya no pudo avanzar y comenzó a llenarse de agua rápidamente. El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana.

Ante la emergencia de las precipitaciones, el 16º Regimiento de Caballería Motorizado activó el Plan DN-III-E y desplegó personal en distintos puntos de la ciudad para auxiliar a la población afectada y realizar recorridos de apoyo.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas extremar precauciones y utilizar vías alternas, ya que varios cruceros y pasos a desnivel permanecen anegados.