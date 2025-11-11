Miquihuana registra helada con temperatura de -5.8°C

Este martes, diversas regiones de Miquihuana, municipio de Tamaulipas, amanecieron con una capa de hielo, y la temperatura mínima que se registró fue de -5.8°C, de acuerdo con reportes meteorológicos.

Las imágenes de la helada fueron compartidas en redes sociales y llamaron la atención al ver la capa de hielo en árboles y caminos.

El hecho se registró en el ejido La Marcela, en Miquihuana, donde históricamente y por su situación geográfica, es el municipio de Tamaulipas donde generalmente se viven las temperaturas más bajas.

Por ejemplo, el pasado 6 de noviembre se registró una temperatura de -8.1ºC, el valor mínimo más bajo desde que se instaló la estación en junio de 2024, señaló la página de Meteorología Tamaulipas.

Esta página, que proporciona información del estado y pronóstico del tiempo para Tamaulipas, tiene registro de una helada el 30 de octubre y otra más el 4 de noviembre.