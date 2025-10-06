Alertan por el virus Coxackie

Alertan ante la presencia de la enfermedad de manos, pies y boca, que es una infección causada por el virus Coxsackie, el Distrito de Salud para el Bienestar No. IX recomienda a la población acudir al Centro de Salud más cercano ante cualquier síntoma que se presente o en caso de que empeore la situación.

El responsable del Distrito de Salud para el Bienestar No. IX, Dr. Rogelio Arnoldo Olivares Villarreal, informó que esta enfermedad afecta principalmente a niños menores de 5 años, aunque puede presentarse a cualquier edad.

Destacó que es una enfermedad auto-limitada, lo que significa que generalmente mejora por sí sola con cuidados básicos en casa.

Los síntomas comunes incluyen fiebre, malestar general, llagas en la boca y sarpullido en manos y pies.

Remarcó que, aunque no suele ser grave, está enfermedad es altamente contagiosa, por lo que, si su hijo presenta estos síntomas, no lo lleve a la guardería, ni a la escuela, a fin de evitar la propagación y posible contagio.

Por último, el Dr. Rogelio Olivares dijo que lo más recomendable para la recuperación es el reposo, una buena hidratación, alimentos suaves y el control de la fiebre.



