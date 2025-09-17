Vandalismo en festejos patrios afectan a ciudadanos y negocios de Miguel Alemán

En una acción conjunta, las autoridades locales y estatales están analizando grabaciones de cámaras de videovigilancia y de las redes sociales de los propios involucrados en la conducta vandálica registrada la noche del Grito de Independencia, con el propósito de identificar y sancionar a los responsables por los hechos cometidos en agravio de la sociedad.

Durante y después de estos actos, las autoridades lograron detener a probables responsables, así como el aseguramiento de vehículos y una importante cantidad de huevos.

Estas sanciones también incluirán a vendedores ambulantes que contribuyeron a estas conductas vandálicas al comercializar grandes cantidades de huevos, espumas en aerosol y harinas, a pesar de que previamente se les notificó mediante oficio su prohibición de vender estos productos.

En ese documento, entregado a comerciantes ambulantes fijos y semifijos, se les advierte que "está estrictamente prohibido la venta de aerosoles de espuma u otros productos que puedan dañar la integridad de las personas que asistan a los festejos del 15 de septiembre, así como a los comercios establecidos."

El Lic. Ricardo Hernández Rocha explicó que esta notificación se basó en el Artículo 28 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Miguel Alemán, así como en lo establecido en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Hernández Rocha reiteró que, en caso de incumplimiento de esta medida, se dará vista a las autoridades estatales para proceder conforme a la ley, incluyendo el uso de la fuerza pública si fuera necesario.

Ante estos actos vandálicos relacionados con la "guerra de huevos", en la que también se usaron harinas, espumas y otros productos, las autoridades están analizando el material videográfico para identificar y sancionar a los responsables de estos hechos, que no reflejan la cultura de las familias de Miguel Alemán y que no tienen relación alguna con los festejos del 215° Aniversario de la Independencia de México.

Apoyan a comerciantes y vecinos en la limpieza

Autoridades locales apoyaron a comerciantes y vecinos en las labores de limpieza.

Reprobando la conducta vandálica de quienes dejaron la Zona Centro llena de huevos rotos en las calles, banquetas, vidrios, fachadas y paredes de negocios y viviendas, las autoridades locales mantuvieron cerradas las principales avenidas para apoyar a comerciantes y vecinos en la limpieza de estos espacios.

Para ello, aplicaron jabón en polvo y aromatizantes para reducir el olor desagradable, que se volvió más intenso conforme subía la temperatura durante la mañana de este martes, en conmemoración del Desfile del 215° Aniversario de la Independencia de México.

El Lic. Ricardo Hernández Rocha coordinó estas acciones, apoyado por las cuadrillas del personal de las Coordinaciones de Recolección de Basura y Limpieza de Plazas y Jardines, dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.