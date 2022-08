Viene crisis como Nuevo León

David Negrete Arroyo, quien es Representante de la CILA en Nuevo Laredo destacó que actualmente los niveles de las presas que inyectan agua al Río Bravo se encuentra muy bajo, es por ello que es urgente la lluvia para evitar problemas de abasto de agua.

Por lo pronto dijo es necesario utilizar el agua solo la necesaria, evitar su desperdicio, aprovechando de esta manera el agua que aún conservan las presas.

"No sabemos hasta cuándo nos va a alcanzar el agua, esa es una muy buena pregunta, pero lo que si es que es necesario que llueva pero ya. Estamos en sequía y sequía no es que no llueva, puede presentarse lluvia esporádica pero esta no es suficiente para atender las necesidades de la población o los sectores productivos y de no cuidar el agua o no llover en los próximos meses se podría presentar una situación como la que vive Nuevo León, explicó el representante de CILA.

Agregó que el río actualmente tiene agua porque de manera ordenada se está liberando agua de las presas río arriba, pero si no llueve está se agota y el panorama sería muy complicado para las ciudades que habitan en las márgenes del río bravo.

De igual manera, señaló que el río Bravo se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 25 años, por lo que el problema se podría estar agravando en los próximos días de no presentarse lluvias.

