Lamentable accidente en entronque de la salida a Los Ángeles deja un joven motociclista fallecido

Un lamentable accidente que se registró durante la mañana de este sábado en el entronque de la carretera Ribereña, a la altura de la salida al poblado Los Ángeles, dejó como saldo un joven motociclista fallecido.

Detalles del accidente en la carretera Ribereña

El hoy occiso fue plenamente identificado como Ángel de Jesús Ediel Martínez García, de 21 años de edad, quien tenía su domicilio conocido en el poblado Guardados de Abajo, municipio de Cd. Camargo, Tam.

Identificación del joven fallecido en el accidente

El otro vehículo es una camioneta pick-up, que transportaba un remolque-tanque con agua. El personal de la Delegación de Tránsito y Vialidad estuvo realizando el peritaje correspondiente.