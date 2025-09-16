Llaman a aprovechar el ´Mes del testamento

Durante lo que resta del presente mes de septiembre, considerado mes del testamento, los notarios públicos de la frontera chica se encuentran en la mejor disposición de atender a los interesados en formalizar dicho documento.

Ya es tradición que en septiembre se ofrezca algún tipo de descuento autorizado por el programa del Gobierno Estatal y Federal, en acuerdo con el Colegio de Notarios, a fin de que las familias puedan aprovechar esta oportunidad de regularizar la posesión de propiedades.

"La intención es que todos los jefes de familia puedan tener todo en regla, evitando dejar problemas legales a sus legítimos herederos, pues en lugar de eso, pueden tener la certeza de que los bienes que ya se tienen, sean muebles o inmuebles, serán repartidos como se desean", refirió el Lic. Iván Mancías Hinojosa.

El presente mes es una buena oportunidad para aprovechar y garantizar que el patrimonio familiar quede en buenas manos, a través de las vías legales conducentes.

"Lo importante que podemos dejar a nuestras familias es tranquilidad para cuando ya no estemos. De ahí esta campaña de fortalecer los lazos familiares y darles mayor certeza sobre su patrimonio", explicó el notario.

Durante todo el año se pueden realizar los testamentos, pero los notarios acordaron aplicar descuentos a los interesados en efectuar dicho trámite durante el presente mes, brindando certidumbre jurídica a sus herederos.

ES BUENO SABER ¿QUÉ ES UN TESTAMENTO?

Un testamento es un instrumento legal que se otorga ante un notario público, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos cuando morimos; es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA CAMPAÑA?

El objetivo de la Secretaría de Gobernación es promover, en favor de todos los mexicanos, el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.