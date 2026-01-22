Refuerza vigilancia epidemiológica SS

Tras la detección de 2 casos sospechosos de sarampión, la Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación.

Las muestras de los 2 casos sospechosos fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para su análisis.

Acciones de la autoridad ante el sarampión

La Secretaría de Salud ha intensificado sus esfuerzos para prevenir la propagación del sarampión, una enfermedad que puede tener consecuencias graves si no se trata adecuadamente.

Detalles sobre los casos sospechosos de sarampión

Las autoridades están a la espera de los resultados de las muestras enviadas al INDRE, lo que permitirá confirmar o descartar la presencia del virus en los pacientes.

Síntomas y prevención del sarampión

El sarampión es una infección viral altamente contagiosa que causa fiebre alta, tos, ojos llorosos y una erupción cutánea roja generalizada, durando todo el proceso entre 7 y 10 días, con síntomas iniciales tipo resfriado que preceden a la erupción que inicia en la cara y se extiende por el cuerpo, siendo prevenible con vacunación y con riesgo de complicaciones graves como neumonía y encefalitis.