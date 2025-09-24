Invitan a participar en Feria de Proveedores

Invitan a participar en Feria de ProveedoresInteresados tienen hasta el día 25 de septiembre para completar el registro
Se invita a los emprendedores y comerciantes a participar en la Feria de Proveedores de Tiendas OXXO, con la que el Gobierno del Estado busca incorporar productos Hechos en Tamaulipas en las tiendas de la zona fronteriza.
La directora de Enlace Empresarial, Lic. Aidé García García, informó que la Feria de Proveedores se realizará este próximo 29 de septiembre en Nuevo Laredo.
Por tal motivo, los interesados tienen hasta el día 25 de septiembre para completar el registro.
Destacó que este importante evento lo realiza la Secretaría de Economía en Tamaulipas y el objetivo es generar espacios de promoción y comercialización para la incorporación de productos Hechos en Tamaulipas en el comercio formal.
