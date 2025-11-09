Hoy cuadrangular de softbol femenil

Este domingo habrá un emocionante cuadrangular de softbol femenil en el Parque de Ligas Pequeñas "Enoc Rodríguez", de la colonia Juárez de esta localidad fronteriza.

Ante ello, se invita a todas las familias miguelalemanenses a disfrutar del emocionante evento deportivo que ya ha sido programado y anunciado.

¿Qué equipos participarán?

El Profesor Gerardo Hernández Grimaldo informó que los equipos participantes son las Reds, Bandidas, Depredadoras y Fénix de Comales.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento?

El cuadrangular está programado para iniciar a las 10:00 de la mañana.