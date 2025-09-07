Este viernes se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de los Comités de Salud, encabezada por el Dr. Erick Tadeo Peña Barrera, titular de Salud en esta localidad.

Durante la sesión se realizaron mesas de trabajo con la participación de todos los integrantes del comité, con el objetivo de conocer, analizar y priorizar la situación actual de salud en la ciudad, a fin de fortalecer las estrategias y acciones que beneficien directamente a la ciudadanía.