Primera Sesión Ordinaria de los Comités de SaludEl Dr. Erick Tadeo Peña Barrera encabezó la Primera Sesión Ordinaria de los Comités de Salud en la localidad, buscando mejorar la situación actual
Este viernes se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de los Comités de Salud, encabezada por el Dr. Erick Tadeo Peña Barrera, titular de Salud en esta localidad.
Durante la sesión se realizaron mesas de trabajo con la participación de todos los integrantes del comité, con el objetivo de conocer, analizar y priorizar la situación actual de salud en la ciudad, a fin de fortalecer las estrategias y acciones que beneficien directamente a la ciudadanía.
A través de la Secretaría de Salud y en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria IX encabezada por el Dr. Rogelio Arnoldo Olivares, se refrenda el compromiso de apoyar y fortalecer estos espacios de diálogo y planeación, que permiten construir un rumbo de bienestar para todas las familias miguelalemanenses.