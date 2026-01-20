Reafirman compromiso con la salud en Miguel Alemán

En un esfuerzo por seguir protegiendo el bienestar y la economía de las familias de Miguel Alemán, se ha refrendado el compromiso con la ciudadanía al garantizar la continuidad del servicio de traslados gratuitos en ambulancia durante todo este año.

¿Cómo funciona el servicio de ambulancia gratuita?

Este programa se consolida como un pilar fundamental para la salud local, permitiendo que los ciudadanos cuenten con transporte especializado hacia hospitales y centros médicos sin que el costo de traslado sea un impedimento.

Acciones de la autoridad para el bienestar de la comunidad

Con esta acción, se asegura que la atención de emergencia y los traslados programados sigan siendo un derecho accesible para todos, brindando tranquilidad y apoyo directo en los momentos más vulnerables.