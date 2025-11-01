Vigilan panteones

Con el propósito de garantizar la tranquilidad de las familias que visitarán este fin de semana los panteones de Miguel Alemán, previamente se llevó a cabo una Reunión de Seguridad para acordar, con el Ejército Mexicano y la Guardia Estatal, los días y los horarios que se brindará la vigilancia en el marco de la celebración del Día de Muertos.

Acompañado del delegado de Seguridad Pública, Lic. Héctor Alonso Sánchez Torres, el edil reconoció y agradeció de antemano toda la disposición y el apoyo brindado por los elementos responsables de brindar seguridad en Miguel Alemán.

¿Cuáles son los horarios de seguridad en los panteones?

En respuesta a la solicitud de la Delegación del poblado Los Guerra, los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre habrá seguridad en el panteón de esa comunidad, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, por parte de elementos de la Coordinación Municipal de la Guardia Estatal.

Las familias que deseen visitar las tumbas de sus fieles difuntos en el panteón del poblado Los López, el sábado 1 de noviembre, el punto de reunión para partir hasta esa comunidad será la Plaza Principal, en el área de las Letras Turísticas, de donde serán acompañados por elementos del Ejército Mexicano y de la Dirección de Servicios Primarios, quienes apoyarán con trabajos de limpieza. Hora de reunión: 9:00 de la mañana.

De igual forma, las familias que deseen acudir al panteón de la comunidad Puerto Oriente, conocida también como rancho "La Zorra", la visita será también el sábado 1 de noviembre con el apoyo de los elementos del Operativo "Frontera Grande" de la Guardia Estatal, por lo que el punto de reunión será la Plaza Principal, en el área de las Letras Turísticas. Hora de reunión: 9:00 de la mañana.

¿Qué medidas se tomarán en otros panteones?

En el panteón "Unidos por el Recuerdo", ubicado en el área de la aeropista, habrá seguridad presencial y perimetral del Operativo "Frontera Grande" de la Guardia Estatal, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.