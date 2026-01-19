Distribuyen prendas invernales a abuelitos

Con apoyo de la Secretaría de Bienestar Social, se llevó a cabo la distribución de paquetes de prendas invernales a los abuelitos de las Casas Club del Adulto Activo del poblado Los Guerra y de esta localidad.

¿Cómo se realizó la entrega de prendas invernales?

La Dra. Andrea Cortez de Cavazos agradeció el apoyo brindado por conducto de la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de la Lic. Mayra Treviño Flores.

Acciones de la Secretaría de Bienestar Social

Visitan las Casas Club del Adulto Activo del poblado Los Guerra y de la cabecera municipal para entregar los apoyos a los abuelitos, a fin de que se mantengan protegidos de las bajas temperaturas, con gorro, guantes y bufanda.