Distribuyen prendas invernales a abuelitos
Con apoyo de la Secretaría de Bienestar Social, se llevó a cabo la distribución de paquetes de prendas invernales a los abuelitos de las Casas Club del Adulto Activo del poblado Los Guerra y de esta localidad.
¿Cómo se realizó la entrega de prendas invernales?
La Dra. Andrea Cortez de Cavazos agradeció el apoyo brindado por conducto de la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de la Lic. Mayra Treviño Flores.
Visitan las Casas Club del Adulto Activo del poblado Los Guerra y de la cabecera municipal para entregar los apoyos a los abuelitos, a fin de que se mantengan protegidos de las bajas temperaturas, con gorro, guantes y bufanda.
