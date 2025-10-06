Aseguran explosivos y armas en Miguel Alemán

Una agresión y persecución a la Guardia Estatal terminó con el aseguramiento de explosivos y armamento en el municipio de Miguel Alemán, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte, autoridades atendieron el reporte de detonaciones con arma de fuego a la altura de Las Quintas en Miguel Alemán, al llegar al sitio fueron agredidos, por lo que repelieron la agresión y se inició persecución.

Del hecho, se logró el aseguramiento de dos explosivos, dos armas largas, cargadores y cartuchos de diversos calibres, lo cual fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.