Aseguran explosivos y armas en Miguel Alemán

Aseguran explosivos y armas en Miguel AlemánEstatal fueron agredidos por hombres armados a la altura de Las Quintas
Una agresión y persecución a la Guardia Estatal terminó con el aseguramiento de explosivos y armamento en el municipio de Miguel Alemán, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.
De acuerdo con el reporte, autoridades atendieron el reporte de detonaciones con arma de fuego a la altura de Las Quintas en Miguel Alemán, al llegar al sitio fueron agredidos, por lo que repelieron la agresión y se inició persecución.
Del hecho, se logró el aseguramiento de dos explosivos, dos armas largas, cargadores y cartuchos de diversos calibres, lo cual fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
A pesar de la agresión a la Guardia Estatal, no se reportan elementos lesionados; tampoco se mencionan detenidos. Las autoridades mantienen recorridos de seguridad por la zona y atienden los reportes a las líneas de emergencia.