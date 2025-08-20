Reportan robo de camioneta en una tienda

El robo de una camioneta pick-up, marca GMC, de modelo viejo, fue reportada durante este fin de semana, por parte de su propietario.

El afectado destacó que su unidad motriz la tenía justo dentro del estacionamiento de la tienda Aurrerá, la cual se encuentra ubicada muy cerca de la rotonda de la zona centro de esta localidad.

Comentó que él solo entró a la tienda por espacio de algunos minutos para poder realizar alguna compra; sin embargo, al salir se llevó la desagradable sorpresa de que su camioneta ya no estaba donde la había dejado estacionada.

Ante esto, extraoficialmente trascendió que durante el mismo fin de semana se interpondría la formal denuncia del robo de la camioneta, en contra de quien resulte responsable, esperando que también pueda ser localizada y recuperada.



