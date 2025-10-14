Rescatan a hombre de las aguas del río Bravo

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nueva Cd. Guerrero, realizaron el rápido rescate de una persona del sexo masculino, quien fue extraída aún con vida de las traicioneras aguas del Río Bravo.

Los hechos se habrían registrado justo en el área de la planta hidroeléctrica, la cual se encuentra ubicada a un lado del bordo de la presa internacional Falcón en ese municipio fronterizo, donde el hombre estuvo a punto de perecer ahogada.

Aunque la plena identidad de la persona no fue revelada por PCyB, extraoficialmente trascendió que tendría entre 25 y 30 años de edad.

Por último, se logró establecer que, al momento de ser rescatado y atendido, tampoco presentaba posibles huellas visibles de ningún tipo de violencia.



