Reactivan semáforos

Los diferentes semáforos viales instalados en los principales cruceros de la zona centro y que antes estaban fuera de funcionamiento en esta localidad, reanudaron operaciones con normalidad, luego de haberse realizado las reparaciones necesarias para su buen funcionamiento.

Y es que a raíz de las lluvias que se registraron la semana pasada en esta localidad, habían sufrido fallas en todas las luces.

Lo anterior fue confirmado por los propios agentes y peritos de Tránsito Local, al mando del titular de la dependencia, Gilberto Castillo.

Los semáforos ubicados en las Avenidas Hidalgo y Emiliano Zapata, esquina con las calles Sexta y Séptima (Alrededor de la plaza principal), al igual que el de calle Séptima y Ave. Francisco I. Madero, fueron los que fallaron durante la semana pasada.

De igual forma, los semáforos instalados sobre el Boulevard Miguel Alemán, uno justo a la altura del Boulevard Valentín Barrera (Cerca de donde antes se podía utilizar un Puente Peatonal) y otro a la altura de la calle Presa de la Amistad de la colonia Hercilia (En contra esquina de la tienda Aurrerá).