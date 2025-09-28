Reactivan semáforos

Reactivan semáforosA raíz de las lluvias que se registraron la semana pasada en esta localidad, habían sufrido fallas en todas las luces
Los diferentes semáforos viales instalados en los principales cruceros de la zona centro y que antes estaban fuera de funcionamiento en esta localidad, reanudaron operaciones con normalidad, luego de haberse realizado las reparaciones necesarias para su buen funcionamiento.
Y es que a raíz de las lluvias que se registraron la semana pasada en esta localidad, habían sufrido fallas en todas las luces.
Lo anterior fue confirmado por los propios agentes y peritos de Tránsito Local, al mando del titular de la dependencia, Gilberto Castillo.
Los semáforos ubicados en las Avenidas Hidalgo y Emiliano Zapata, esquina con las calles Sexta y Séptima (Alrededor de la plaza principal), al igual que el de calle Séptima y Ave. Francisco I. Madero, fueron los que fallaron durante la semana pasada.
De igual forma, los semáforos instalados sobre el Boulevard Miguel Alemán, uno justo a la altura del Boulevard Valentín Barrera (Cerca de donde antes se podía utilizar un Puente Peatonal) y otro a la altura de la calle Presa de la Amistad de la colonia Hercilia (En contra esquina de la tienda Aurrerá).
Por último, cabe destacar que todas las luces de los semáforos antes mencionados, ya se encuentran trabajando con normalidad.