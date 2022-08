Resucitan escuelas fronterizas

RECOMENDACIONES

Tal fue el caso de la Escuela Secundaria General "Adalberto J. Argüelles", cuyas autoridades educativas dieron previa difusión de las recomendaciones y una serie de medidas a seguir y que ya se están implementando a partir del lunes.

La hora de entrada es a las 8:00 horas, por lo que se les pidió a los padres de familia, enviar o llevar a sus hijos a partir de las 7:30 de la mañana, no antes.

FILTRO SANITARIO

El alumno llegará al pórtico, que es donde se tiene instalado el filtro de la escuela y a partir de las 7:45, estarán pasando a los grupos.

La salida será a la 1:50 pm., por lo que se les pide por favor que pasen a tiempo a recogerlos.

También se les recuerda a los padres de familia que el primer filtro inicia en su casa, si sus hijos tienen algunos síntomas de resfriado, por favor no enviarlo a la escuela y comunicar inmediatamente con los RIMS.

El uso del cubrebocas es obligatorio, por lo que deben llevar uno puesto y otro más de repuesto en la mochila.

VESTIMENTA

Si sus hijos ya tienen el uniforme ya pueden llevarlo, si no lo tienen, se les pide que cuanto antes se los procuren.

En caso de no tenerlo, deberán mandarlos con pantalón de mezclilla azul, que no esté rasgado ni roto, que no sean pescadores.

Deberá llevar una playera blanca tipo Polo, que no esté rabona ni escotada.

Las mujeres con su cabello recogido y frente despejada, los hombres con corte de pelo natural y bien peinados.

Es necesario un cuaderno para cada asignatura y una pluma, pues cada maestro les irá diciendo conforme a la marcha el material que deberán presentar a diario.

En la mochila, deberán llevar gel antibacterial, toallitas desinfectantes y otro cubrebocas.

Los alumnos que aún están en lista de espera, pueden presentarse a tomar las clases mientras se regulariza su situación.

El receso es a las 10 de la mañana, pero no está permitido que los padres les lleven el almuerzo ni los materiales olvidados, los padres que les preparan lonche, deberán hacerlo temprano para que su hijo se lo lleve. La cooperativa estará abierta.