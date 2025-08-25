Busca Encarnación Peña ser consejera estatal del PAN

En el marco de la convocatoria para la renovación del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, se presentó ante las oficinas del Comité Directivo Municipal el Lic. Encarnación Peña González, a quien le fue recibida su solicitud de registro como aspirante a consejero Estatal.

Cabe hacer la mención que el ahora aspirante Lic. Encarnación Peña acreditó la evaluación que se realizó previamente por parte de la Secretaría de Formación y Capacitación de la Ciudad de México el pasado mes de julio.

HISTÓRICO

Una de las pugnas de la militancia de Miguel Alemán ha sido en el sentido de contar con Consejeros Estatales de Miguel Alemán, lo que hoy se ve más cerca con la postulación que hizo el Lic. Encarnación Peña.

"Ya me registré, estoy cumpliendo en tiempo y forma con los requisitos que marca la convocatoria, ahora tenemos que esperar que la Asamblea municipal apruebe mi aspiración y posteriormente me someteré al voto de los delegados Numerarios en la Asamblea Estatal, donde se elegirá a un total de 45 hombres y 45 mujeres", refirió Rodríguez.

"Para mí esta oportunidad significa dar cumplimiento a un compromiso con la militancia de mi ciudad, ellos han pedido por muchos años tener una voz y voto ante el consejo estatal que sea oriundo de Miguel Alemán, eso está cada vez más cerca, sabemos trabajar en equipo, sabemos sumar y dar buenos resultados", dijo el Lic. Encarnación Peña González, al concluir su registro.