Se reúnen ganaderos

En la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera Local, se reconoció el trabajo realizado por el Lic. Nereo Peña Garza al frente de ese organismo y se felicitó al C. Alejandro Marmolejo Jiménez al asumir la Mesa Directiva 2026-2028, reafirmando el compromiso de seguir haciendo equipo con los productores pecuarios de Miguel Alemán.

¿Qué temas se abordaron en la Asamblea Ganadera?

A la Asamblea también asistió el C. Oscar Luis Sandoval Nieves, acompañado del director de Desarrollo Rural, Lic. Juan José Garza Sánchez. De igual forma, en representación del Presidente de la Unión Regional Ganadera de Tamaulipas, Ing. José Ramón Guerrero Gamboa, estuvo presente el tesorero de ese organismo, Ing. Rubén López Acevedo.

Detalles sobre la nueva Mesa Directiva 2026-2028

En la nueva Mesa Directiva 2026-2028, el C. Alejandro Marmolejo Jiménez estará acompañado por el Arq. Homero Ramírez Hinojosa como secretario y el C. P. Salvador Sáenz García como tesorero.

Reconocimientos a ganaderos en el 75 Aniversario de Miguel Alemán

En esta Asamblea se entregaron reconocimientos a ganaderos expositores en el 75 Aniversario de Miguel Alemán; y se abordaron temas como los casos del gusano barrenador de ganado en Tamaulipas, entre otros.