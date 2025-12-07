Retrasa petrolera el pago a trabajadores

Retrasa petrolera el pago a trabajadoresLa empresa que realiza trabajos a la paraestatal Petróleos Mexicanos mediante contratos, tiene más de un mes sin pagarles a sus trabajadores
Aproximadamente son 30 trabajadores, los que estarían viéndose afectados, tan solo en esta localidad fronteriza. El problema sería general, pues lo mismo ocurre con otros campamentos en General Bravo, Reynosa y Veracruz.
