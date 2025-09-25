Semáforos en el olvido

A raíz de las lluvias que se registraron la semana pasada en esta localidad, varios semáforos viales instalados en los principales cruceros de la zona centro se encuentran fuera de funcionamiento, lo que podría ocasionar accidentes.

Lo anterior fue confirmado por los propios agentes y peritos de Tránsito Local, quienes diariamente laboran al mando del titular de la dependencia, Gilberto Castillo, quienes comentaron que las luces de algunos se les quedaron todas encendidas; mientras que otros ya no les prenden.

Entre los semáforos que todavía se encuentran fuera de funcionamiento, se encuentran los ubicados en las Avenidas Hidalgo y Emiliano Zapata, esquinas con las calles Sexta y Séptima (Alrededor de la plaza principal), al igual que el de calle Séptima y Ave. Francisco I. Madero.

De igual forma, los semáforos instalados sobre el Boulevard Miguel Alemán, uno justo a la altura del Boulevard Valentín Barrera (Cerca de donde antes se podía utilizar un Puente Peatonal) y otro a la altura de la calle Presa de la Amistad de la colonia Hercilia (En contra esquina de la tienda Aurrerá).

Fuentes fidedignas de la corporación revelaron que las (costosas) tarjetas electrónicas de los semáforos habrían resultado seriamente dañadas, tras las pasadas lluvias que provocaron dichas afectaciones.