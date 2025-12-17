Tamaulipas

Se duplica extracción en la ´Marte R. Gómez´

Acciones de la autoridad sobre la extracción de agua
  • Por: El Mañana Staff
  • 17 / Diciembre / 2025 -
La extracción diaria de la presa "Marte R. Gómez", se duplicó horas antes del inicio del plazo oficial para que México entregue 249 millones de metros cúbicos a Texas.

Puede ser que la presa "El Cuchillo", que abastece de agua potable a la zona metropolitana de Nuevo León, comience pronto un nuevo trasvase a la "Marte R. Gómez".

