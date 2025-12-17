Se duplica extracción en la ´Marte R. Gómez´Acciones de la autoridad sobre la extracción de agua
La extracción diaria de la presa "Marte R. Gómez", se duplicó horas antes del inicio del plazo oficial para que México entregue 249 millones de metros cúbicos a Texas.
Puede ser que la presa "El Cuchillo", que abastece de agua potable a la zona metropolitana de Nuevo León, comience pronto un nuevo trasvase a la "Marte R. Gómez".
