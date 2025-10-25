Catean casa en Miguel Alemán

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia, con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, realizaron el cateo de una vivienda en la colonia Juárez, por el delito de narcomenudeo.

¿Qué ocurrió?

El mandamiento judicial fue cumplimentado en el domicilio marcado con el número 227 de la calle Ocampo, entre las calles Leyes de Reforma y Constitución, en la colonia Benito Juárez. En el lugar, los agentes encontraron dosis de una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?