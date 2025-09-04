Tres detenidos en persecución

Como resultado de una peligrosa persecución que inició en esta localidad, tras reportarse una agresión armada contra elementos del Operativo “Frontera Chica” de la Guardia Estatal, 3 civiles habrían sido detenidos la mañana de este miércoles al volcarse el vehículo en el que viajaban, sobre el tramo que comunica al poblado Rancherías con Comales, municipio de Camargo, Tam.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial sobre esta situación de riesgo, por parte de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

En redes sociales circuló un video tomado de una cámara de seguridad en el sector de la curva del arroyo “El Buey”, ambientado con la canción “Se les peló Baltazar”, el cual muestra parte de la persecución, en el que un Jeep de color negro derrapa frente al auto-depósito “Santa Rosa”, logrando huir en medio de 2 patrullas de la Guardia Estatal que trataban de darle alcance.

Algunos automovilistas que presenciaron ese episodio de la persecución sufrieron crisis de nervios y tuvieron que ser atendidos.

Luego, en el crucero del CONALEP, los estudiantes de esa institución también presenciaron cómo seguía la persecución rumbo a Los Ángeles, por lo que tuvieron que refugiarse ante la amenaza de un enfrentamiento armado.

Minutos más tarde se reportó que el automóvil Jeep de color negro se había volcado en la persecución, sobre la carretera Ranchería-Comales.