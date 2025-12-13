Vigilan la peregrinación

Los elementos de Tránsito y Vialidad participaron activamente en un operativo especial que se implementó durante la noche del jueves, a fin de poder garantizar la seguridad de los fieles católicos que realizaron las tradicionales peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe, procedentes desde las diferentes parroquias e iglesias de la ciudad.

Así lo confirmó el titular de la corporación de vialidad, Gilberto Castillo, quien encabezó y coordinó dichas acciones de prevención, hasta que los contingentes pudieran llegar sin contratiempos e incidentes hasta la parroquia San Pedro Apóstol de la zona centro de esta localidad.

Castillo agradeció la efectiva participación de cada uno de los agentes viales que tuvieron a su cargo la vigilancia de las principales calles y avenidas por donde los contingentes de fieles católicos hicieron sus recorridos con las tradicionales peregrinaciones que se realizaron en honor de la Virgen de Guadalupe.

De igual forma, los elementos de vialidad también estuvieron apoyando a los miembros de la comunidad católica, resguardando a la multitud que llevaba la antorcha guadalupana hasta la parroquia San Pedro Apóstol.



