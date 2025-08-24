Actualizan ordenamiento territorial de M. Alemán

Actualizan ordenamiento territorial de M. AlemánEl éxito de las Mesas de Trabajo destaca la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo urbano
Las Mesas de Trabajo que se realizaron para la Actualización del Programa de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano de Miguel Alemán, resultaron ser todo un éxito, gracias a la participación de representantes de instituciones de los 3 niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil.
Acompañado de la Dra. Andrea Cortez de Cavazos, del coordinador de Planeación, Ing. Roel Ramírez Guerra, y del director de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, Lic. Daniel Ruiz Maza, el Arq. Omar Santana Fuentes agradeció la participación de todos los asistentes con sus aportaciones en las Mesas de Trabajo.
