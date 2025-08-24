Actualizan ordenamiento territorial de M. Alemán

Las Mesas de Trabajo que se realizaron para la Actualización del Programa de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano de Miguel Alemán, resultaron ser todo un éxito, gracias a la participación de representantes de instituciones de los 3 niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil.

Acompañado de la Dra. Andrea Cortez de Cavazos, del coordinador de Planeación, Ing. Roel Ramírez Guerra, y del director de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, Lic. Daniel Ruiz Maza, el Arq. Omar Santana Fuentes agradeció la participación de todos los asistentes con sus aportaciones en las Mesas de Trabajo.