Ayudan vecinos en campaña permanente de reforestación

Reconocen y agradecen la participación de los vecinos en la Campaña Permanente de Reforestación que se impulsa a través de la Dirección de Ecología.

¿Cómo contribuyen los vecinos a la reforestación?

Un ejemplo de participación ciudadana es el Sr. Ángel Rivera, residente de la colonia Lucha Social, quien reforestó el camellón del boulevard Eulogio Gómez con árboles entregados por la Dirección de Ecología en la última campaña de donación.

Acciones de la Dirección de Ecología en la campaña

Por su parte, personal a cargo del Biol. Virgilio García Jiménez, apoyó al Sr. Ángel Rivera a identificar las tomas de agua potable y habilitarlas para garantizar el regado de los árboles recién plantados.