Relevo en el regimiento de Caballería Motorizado

El coronel Fidel Hernández Hernández fue felicitado durante la ceremonia de Protesta de Bandera y Toma de Posesión del Cargo como nuevo comandante del 25/o. Regimiento de Caballería Motorizado con base e instalaciones en el cuartel militar de Cd. Mier, Tam.

Detalles sobre la ceremonia de Toma de Posesión

Sandoval Nieves reiteró la disposición de seguir conjuntando esfuerzos con el Ejército Mexicano y las demás Instituciones de seguridad, con el objetivo de construir la paz y brindar la seguridad que las familias demandan y merecen.

La ceremonia fue encabezada por el General Guillermo Arellano Morales, comandante de la 8/a. Zona Militar; y estuvieron presentes representantes de Instituciones como la Guardia Nacional, Guardia Estatal, Fiscalía General de Justicia (FGJ) y Fiscalía General de la República (FGR).

Compromiso del Ejército Mexicano con la seguridad

Por último, también se agradeció todo el apoyo brindado por el coronel Julio César Téllez López, en las acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad en Miguel Alemán y la región.