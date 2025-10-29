Es Gilberto López Vela, coordinador de afiliación del PT

Nombran al Profr. Gilberto López Vela como Coordinador de Afiliación del Partido del Trabajo (PT) en Miguel Alemán, de cara al proceso electoral del 2027.

¿Qué ocurrió?

Todo indica que en este municipio habrá coalición del PT con MORENA y el Partido Verde, incluyendo a otros movimientos y partidos políticos en proceso de creación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Entregó el nombramiento el Coordinador Estatal, Alejandro Ceniceros, como parte de las actividades ordinarias del PT y a fin de fortalecer los trabajos de organización y promoción de ese instituto político.

¿Quiénes felicitaron a Gilberto López Vela?