Muere mujer de preeclampsia

La joven mujer estaba en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, luego de sufrir de preeclampsia en el embarazo y haber perdido lamentablemente a su bebé, también ha fallecido.

Familiares y amigos que organizan actividades para recaudar fondos y apoyar a su familia, informaron esta mañana que la joven mujer perdió la vida.

Las actividades continuarán para solventar los gastos funerarios.

¿Qué acciones se están tomando para apoyar a la familia?

Hay 3 formas de apoyar:

1.- Donando un regalo para organizar una Lotería.

2.- Comprando un platillo de pollo en mole con arroz a $100 pesos (será hasta la próxima semana).

3.- Donando a la cuenta BBVA:

Cuenta: 1589301644

Clabe: 012180015893016447

(Francisca Guadalupe Gallegos Ortiz)

¿Quiénes son los contactos para recibir donaciones?

Contactos para recibir regalos: Sra. Magdalena 8971007214 y Sra. Mayra 8971384058.