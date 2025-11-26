Muere mujer de preeclampsia

Muere mujer de preeclampsiaFamiliares y amigos que organizan actividades para recaudar fondos y apoyar a su familia El Mañana/Staff
La joven mujer estaba en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, luego de sufrir de preeclampsia en el embarazo y haber perdido lamentablemente a su bebé, también ha fallecido.
Familiares y amigos que organizan actividades para recaudar fondos y apoyar a su familia, informaron esta mañana que la joven mujer perdió la vida.
Las actividades continuarán para solventar los gastos funerarios.
¿Qué acciones se están tomando para apoyar a la familia?
Hay 3 formas de apoyar:
1.- Donando un regalo para organizar una Lotería.
2.- Comprando un platillo de pollo en mole con arroz a $100 pesos (será hasta la próxima semana).
3.- Donando a la cuenta BBVA:
Cuenta: 1589301644
Clabe: 012180015893016447
(Francisca Guadalupe Gallegos Ortiz)
¿Quiénes son los contactos para recibir donaciones?
Contactos para recibir regalos: Sra. Magdalena 8971007214 y Sra. Mayra 8971384058.