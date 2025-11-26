Tamaulipas

Muere mujer de preeclampsia

Familiares y amigos que organizan actividades para recaudar fondos y apoyar a su familia   El Mañana/Staff
  Por: El Mañana Staff
  26 / Noviembre / 2025
 La joven mujer estaba en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil de Reynosa.

La joven mujer estaba en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, luego de sufrir de preeclampsia en el embarazo y haber perdido lamentablemente a su bebé, también ha fallecido.

Familiares y amigos que organizan actividades para recaudar fondos y apoyar a su familia, informaron esta mañana que la joven mujer perdió la vida.

Las actividades continuarán para solventar los gastos funerarios.

¿Qué acciones se están tomando para apoyar a la familia?

Hay 3 formas de apoyar:

1.- Donando un regalo para organizar una Lotería.

2.- Comprando un platillo de pollo en mole con arroz a $100 pesos (será hasta la próxima semana).

3.- Donando a la cuenta BBVA:

Cuenta: 1589301644

Clabe: 012180015893016447

(Francisca Guadalupe Gallegos Ortiz)

¿Quiénes son los contactos para recibir donaciones?

Contactos para recibir regalos: Sra. Magdalena 8971007214 y Sra. Mayra 8971384058.

