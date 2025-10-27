Mister Chivo obtiene el No. 1 en Billboard

El grupo mexicano de cumbia "Mister Chivo", originario de esta localidad fronteriza logró su primer No. 1 en una lista de Billboard con la melodía "Qué haces por acá?" junto a Grupo Frontera, que sube 2-1 en el chart Regional Mexican Airplay con fecha del 18 de octubre.

"¿Qué haces por acá?" de la autoría del destacado compositor Edgar Barrera, quien, por cierto, también es hijo del guitarrista y director musical de la agrupación Luis Alberto Barrera, asciende con 6,9 millones de impresiones de audiencia acumuladas en Estados Unidos durante la semana que terminó el 9 de octubre, según datos de Luminate.

Esto representa un aumento del 3% en comparación con la semana anterior.

La canción, que rinde homenaje al legado musical de los años 70, fue lanzada el 11 de junio bajo el sello independiente BorderTown, marcando el primer éxito No. 1 para la disquera, de acuerdo a la Revista Billboard.



