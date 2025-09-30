Convocan a jóvenes pugilistas

Convocan a jóvenes pugilistasPara participarán en el Torneo Internacional Sur Sureste Oaxaca 2025
Seis jóvenes pugilistas de la escuela 'Nuevos Guerreros' de esta localidad fueron convocados para participar en el Torneo Internacional Sur Sureste Oaxaca 2025, donde orgullosamente estarán representando a Miguel Alemán. 'Estamos muy contentos y a la vez orgullosos ya que 6 jóvenes de nuestra escuela de boxeo 'Nuevos Guerreros' han sido convocados para el selectivo que representará a Tamaulipas en el Torneo Internacional Sur Sureste Oaxaca 2025, dónde 25 estados de la república mexicana estarán participando y se invitó a 5 países, los cuales ya confirmaron sus participaciones', destacó su entrenador Nelson Chapa. Los Nuevos Guerreros que van en el selectivo de Tamaulipas y que orgullosamente estarán representando a Miguel Alemán, son:
Andru López Echenique Categoría: junior División 66 kg
Jaime Jimmy García Rodríguez Categoría: juvenil División 60 kg
Gael Iván Sotelo Gómez Categoría: juvenil División 65 kg
Matías Ramos Barrera Categoría: Jr. junior División de los 55 kg
Armando Alvarado Villegas Categoría: infantil División de 60 kg
Adrián Ramírez Guerra Categoría: Juvenil División 50 kg.