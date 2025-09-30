Convocan a jóvenes pugilistas

Seis jóvenes pugilistas de la escuela 'Nuevos Guerreros' de esta localidad fueron convocados para participar en el Torneo Internacional Sur Sureste Oaxaca 2025, donde orgullosamente estarán representando a Miguel Alemán. 'Estamos muy contentos y a la vez orgullosos ya que 6 jóvenes de nuestra escuela de boxeo 'Nuevos Guerreros' han sido convocados para el selectivo que representará a Tamaulipas en el Torneo Internacional Sur Sureste Oaxaca 2025, dónde 25 estados de la república mexicana estarán participando y se invitó a 5 países, los cuales ya confirmaron sus participaciones', destacó su entrenador Nelson Chapa. Los Nuevos Guerreros que van en el selectivo de Tamaulipas y que orgullosamente estarán representando a Miguel Alemán, son:

Andru López Echenique Categoría: junior División 66 kg

Jaime Jimmy García Rodríguez Categoría: juvenil División 60 kg

Gael Iván Sotelo Gómez Categoría: juvenil División 65 kg

Matías Ramos Barrera Categoría: Jr. junior División de los 55 kg

Armando Alvarado Villegas Categoría: infantil División de 60 kg