Apagan incendio en deshuesadero

A pesar de la ligera lluvia que se registró durante la tarde del martes, elementos de Protección Civil y Bomberos de esta localidad atendieron un llamado de alerta que recibieron vía telefónica en esa corporación.

Dicho aviso era sobre el incendio que se originó en un deshuesadero de chatarra ubicado muy cerca de la curva del arroyo "El Buey", justo a la salida a Reynosa, Tam., donde solicitaban de su inmediata presencia e intervención.

Los bomberos se trasladaron rápidamente hasta dicho lugar, donde realizaron todas las maniobras necesarias con las mangueras y los camiones para poder lanzar enormes chorros de agua y poder apagar el fuego que amenazaba con propagarse.