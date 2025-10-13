Desfilan vehículos por Miguel Alemán

Durante la tarde del sábado se llevó a cabo con gran éxito y participación el tradicional desfile de carros alegóricos que se organizó en conmemoración del 75° Aniversario de la emancipación política de Cd. Miguel Alemán, Tamaulipas.

Durante este tradicional evento, las autoridades y ciudadanía en general, en compañía de sus familias, presenciaron cómo más de 60 vehículos de las distintas instituciones educativas y establecimientos comerciales de este municipio embellecieron las calles con sus coloridos carros alegóricos.

Las unidades que transportaban a las jóvenes integrantes de la corte real, fueron las que encabezaron el contingente de carros alegóricos, siendo seguidos por las instituciones educativas, clubes de servicios y empresas privadas que también se sumaron a la magna celebración.

Para ello, también se contó con el apoyo del personal de Protección Civil y Bomberos, además de los agentes de Tránsito Local, quienes resguardaron a los participantes en los contingentes durante todo el trayecto y dirigieron la vialidad por las arterias adyacentes, a fin de prevenir y evitar accidentes.



