Tamaulipas

Activan Brigada de Servicios en colonia Unidos Avanzamos

Instituciones del gobierno local, instalarán sus módulos para ofrecer servicios 
  • Por: El Mañana Staff
  • 28 / Agosto / 2025 -
Se invita a todos los vecinos del citado sector para que acudan a partir de las 8:30 de la mañana.

Este jueves 28 de agosto, se realizará una Brigada de Servicios en la colonia "Unidos Avanzamos", ubicada en el sector del poblado Los Guerra.

Personal de las diferentes dependencias e instituciones del gobierno local, instalarán sus módulos para ofrecer a las familias una amplia gama de servicios, apoyos y trámites gratuitos.

Ante esto, se invita a todos los vecinos del citado sector para que acudan a partir de las 8:30 de la mañana para aprovechar todas las acciones gratuitas de esta Brigada de Servicios.

