Activan Brigada de Servicios en colonia Unidos Avanzamos

Activan Brigada de Servicios en colonia Unidos AvanzamosInstituciones del gobierno local, instalarán sus módulos para ofrecer servicios
Este jueves 28 de agosto, se realizará una Brigada de Servicios en la colonia "Unidos Avanzamos", ubicada en el sector del poblado Los Guerra.
Personal de las diferentes dependencias e instituciones del gobierno local, instalarán sus módulos para ofrecer a las familias una amplia gama de servicios, apoyos y trámites gratuitos.
Ante esto, se invita a todos los vecinos del citado sector para que acudan a partir de las 8:30 de la mañana para aprovechar todas las acciones gratuitas de esta Brigada de Servicios.
