Sergio, ante giro inesperado que cambiará su vida

Hace unos años, el maestro de una primaria de Matamoros, Sergio Iván Juárez Correa, inspiró al actor Eugenio Derbez a escribir y producir la película "Radical", esto en base a su método para enseñar matemáticas, ganando una de sus alumnas el primer lugar nacional de la prueba Enlace. Recientemente concursó para obtener el puesto de director en una escuela y lo ganó; sin embargo, la Secretaría de Educación en Tamaulipas le dio como opciones Miguel Alemán y Nuevo Laredo, siendo él residente de Matamoros. Ahora, la situación se complicó aún más, debido a que su esposa, también maestra, ganó de igual forma la clave para ser directora, pero la oferta más cercana a Matamoros es en San Fernando, Tam.