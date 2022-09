Auto avienta a madre con bebé en brazos

Una distraída conductora participó en un accidente vial que se registró justo frente a la Escuela Secundaria General "Adalberto J. Arguelles" (ESGAJA), pues debido a su falta de precaución, impactó y aventó con su auto a una madre de familia que traía en brazos a una pequeña bebé de escasos meses de edad, cuando esta intentaba cruzar la calle.

Los hechos se registraron en punto de las 8:00 horas de este miércoles, sobre la avenida Antonio Alzate, casi esquina con la calle Presa el Palmito de la colonia Hercilia, por donde se desplazaba en doble fila un vehículo sedán, marca Dodge, tipo Charger, color gris, 4 puertas, con el cual embistió a la madre de familia con el bebé en brazos.

Al ser embestida, la madre de familia cayó al suelo con todo y pequeña en brazos, la cual aparentemente también se alcanzó a golpear, por lo que ambas fueron rápidamente auxiliadas por otros automovilistas que se percataron del percance.

Minutos después llegó el perito de Tránsito Local, Raúl Lerma, quien tomó conocimiento de los hechos y determinó que la total responsabilidad, recae en la joven conductora que circulaba en doble fila, justo frente a una zona escolar, lo cual está prohibido.

Por su parte, personal docente de la institución educativa que también se percataron, lamentaron el accidente, pues la pequeña bebé no paraba de llorar debido al golpe que sufrió; sin embargo, sería llevada a una clínica particular para su valoración, esperando que no hubiera consecuencias mayores en el menor, pues la madre parecía no haber resultado tan afectada, a pesar de haberse aferrado a la menor.