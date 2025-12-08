Pasan primarias a regional de voleibol

Con gran éxito se realizaron los Juegos Deportivos Escolares en Mini-Voleibol en la Etapa de Supervisión en las instalaciones de la Escuela Primaria "Plan de Guadalupe" de esta localidad fronteriza.

Fue precisamente la escuela primaria "Plan de Guadalupe", la que obtuvo el campeonato en la rama varonil.

Mientras tanto, la rama femenil de la Primaria "Ignacio Ramírez" obtuvo el campeonato en esta Etapa de Supervisión.

Ambos equipos ganaron el pase a la Etapa Regional, que se realizará este martes 9 de diciembre en Nuevo Laredo.

En la ceremonia de premiación estuvo presente el coordinador del evento, Mtro. Enrique Romero Carrera; el supervisor de Educación Física, Profr. Rodolfo Que Suárez; la supervisora de la Zona Escolar No. 50 de Primarias, Mtra. Amada Alicia Bañuelos Alamillo; y el subdirector de Deportes en Miguel Alemán, C. Felipe Guevara Abundis.