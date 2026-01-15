Rinden homenaje póstumo a Juan Antonio Ríos Lugo

La Asociación de Boxeo Amateur de Tamaulipas A.C. (ABATAM) anunció la realización de un homenaje póstumo en memoria de Juan Antonio Ríos Lugo, quien falleció el pasado 9 de enero en esta ciudad, dejando un legado significativo en la formación integral de jóvenes deportistas.

El anuncio fue dado a conocer por Juan Carlos Tovar, secretario general de ABATAM A.C., a través de sus redes sociales, donde destacó la importante labor de Ríos Lugo como psicólogo de los alumnos de ABATAM que entrenan en el Rabiosos Gym, espacio en el que contribuyó de manera constante al desarrollo emocional y mental de los pugilistas.

¿Qué acciones tomará ABATAM para el homenaje?

Tovar informó que, en coordinación con autoridades municipales, así como con la propia asociación, se programará una función de boxeo que llevará el nombre de Juan Antonio Ríos Lugo, como reconocimiento a su entrega, compromiso y vocación de servicio al deporte local.

Detalles sobre la función de boxeo en honor a Ríos Lugo

En dicha función participarán alumnos de ABATAM que fueron formados bajo su orientación profesional, en un evento que busca honrar su memoria y resaltar la importancia del acompañamiento psicológico en el alto rendimiento deportivo.

De acuerdo con lo informado, la función conmemorativa está prevista para realizarse durante los meses de abril o mayo de 2026, fecha que será confirmada en las próximas semanas.

Impacto de Juan Antonio Ríos Lugo en el boxeo local

Con este homenaje, la comunidad boxística de Miguel Alemán refrenda su respeto, reconocimiento y gratitud a Juan Antonio Ríos Lugo (QEPD) por su valiosa aportación al desarrollo del boxeo y del deporte local.