Traen a puras mentiras a los ´beneficiarios´ de Empleos Temporales

Familiares de personas "beneficiadas" con el Programa Estatal de Empleo Temporal señalan que éstas no han recibido el pago que el Municipio y el Estado les prometieron. "Los traen a puras vueltas y con puras mentiras; deben un mes de pago y ya se pasaron 12 días", señalan.

"La gente que trabaja y sus familias también comen, los gobernantes no entienden eso", denuncian. Mencionan que, en el primer mes de trabajo, a sus familiares les pagaron hasta que pasaron 50 días.

Las personas que participan en este Programa ganan $1,000 pesos por semana, pero el pago es por mes, o sea que reciben $4,000 pesos.