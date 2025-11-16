Bloqueo en la Ribereña

Una intensa movilización de elementos de la Guardia Estatal (GE), se reportó alrededor del mediodía de este sábado sobre la carretera Ribereña, debido a un bloqueo y quema de llantas viejas que se registró justo en una de las entradas al poblado Guardados de Abajo, municipio de Cd. Camargo, Tam.

Y es que, a unos cuantos kilómetros cercas de dicha zona, se habría suscitado una situación de riesgo, debido a supuestos enfrentamientos a balazos que fueron protagonizados entre grupos rivales de civiles armados, según los reportes de fuentes extraoficiales.

Ante esto, los policías estatales se trasladaron minutos después para poder retirar de la carpeta asfáltica, poco más de 10 neumáticos incendiados; mientras que en el medio rural muy cerca del poblado Comales o Santa Rosalía, estaba el intercambio de plomo y fuego de los delicuentes.

Cabe destacar que en redes comenzaron a circular algunas imágenes que habrían sido captadas en videos tomados por los mismos automovilistas, a quienes les tocó de cerca la situación de riesgo, siendo testigos del bloqueo y quema de llantas.