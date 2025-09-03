Brindan apoyo al Plan "Lunes Cívico-Social de la Guardia Nacional"El respaldo de la autoridad al Plan Lunes Cívico-Social busca fortalecer la comunidad y promover la cultura física.
Con el propósito de fortalecer el vínculo con la comunidad y promover la cultura física, la confianza y la colaboración ciudadana, la primera autoridad remarcó este martes todo su apoyo al Plan "Lunes Cívico-Social con la Guardia Nacional", tras la presentación de esa estrategia por parte de esa Institución ante representantes del sector educativo.
El objetivo es realizar actividades en instituciones educativas de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria.
