Alistan seguridad en fiestas patrias

Para que todas las familias disfruten de las Fiestas Patrias y regresen con tranquilidad a sus hogares, se convocó el sábado a una nueva reunión de seguridad, con el objetivo de garantizar la vigilancia presencial y perimetral durante las celebraciones por el inicio de la Independencia de México.

El licenciado Ricardo Hernández Rocha encabezó esta importante reunión en el marco de la celebración del tradicional Grito de Dolores la noche del lunes 15 y el desfile conmemorativo del martes 16.

En la reunión se reconoció la gran disposición de mandos y elementos de la Guardia Estatal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

De igual manera, se destacó la disposición a seguir conjuntando esfuerzos por parte de instituciones como la Dirección de Protección Civil y Bomberos, la Delegación de Tránsito y Vialidad, y la Delegación de Seguridad Pública.